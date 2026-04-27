A Piazza Armerina, un uomo è stato arrestato in questi giorni per aver insultato gli agenti di polizia nel novembre del 2019. L’arresto arriva a distanza di diversi anni dall’episodio, che aveva attirato l’attenzione locale. Le autorità hanno eseguito la misura cautelare, confermando la prosecuzione delle procedure legali legate a quel caso. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario che si è protratto nel tempo.

? Cosa sapere Piazza Armerina, arrestato uomo per oltraggio ai poliziotti commesso nel novembre 2019.. Il soggetto dovrà scontare otto mesi di reclusione presso la propria abitazione.. Gli agenti del Commissariato di Piazza Armerina hanno rintracciato e arrestato un uomo per l’esecuzione di una condanna detentiva di otto mesi di reclusione, legata a un episodio di oltraggio ai poliziotti avvenuto nel novembre 2019. La vicenda si chiude dopo anni di iter giudiziario. Il soggetto, che aveva ottenuto l’ammissione al regime di detenzione domiciliare, è stato individuato dalle forze dell’ordine locali in seguito all’ordine di esecuzione della pena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazza Armerina: arrestato l’uomo che offese la polizia nel 2019

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