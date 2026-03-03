Piazza Armerina | la Villa del Casale mosaico di resilienza

A Piazza Armerina si parla della Villa del Casale, famosa per i suoi mosaici antichi. Il sindaco e il direttore della Villa Romana del Casale hanno rilasciato un’intervista in cui discutono delle attività e degli interventi in corso per preservare questo sito storico. La conversazione si concentra sulle recenti iniziative e sui progetti in atto per valorizzare il patrimonio archeologico della zona.

Intervista a Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina e a Carmelo Nicotra, direttore Villa Romana del Casale. A cura di Annateresa Rondinella, cattedra Unesco in comunità energetiche sostenibili, Università di Pisa. “ Una città più sostenibile — con mobilità pulita, aria più salubre e meno rumore — può cambiare non solo la qualità della vita, ma anche la percezione del patrimonio e la sua capacità di attrarre nuove energie umane. Nelle aree interne della Sicilia, la transizione non è soltanto un obiettivo ambientale: è una risposta concreta alla desertificazione demografica e un invito al ritorno”. È con questa visione che Carmelo Nicotra, direttore della Villa Romana del Casale, introduce il percorso che lega la Villa Romana del Casale alle nuove sfide della sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Piazza Armerina si impone al termine del match, la Bakery fallisce la rimonta nel finale.Piazza Armerina si impone sul PalaBakery con un netto 70-57, regolando in maniera definitiva una gara che, per un breve momento, aveva sembrato in...

Pace e sicurezza in declino, ma regge la “resilienza a mosaico” a livello regionaledi Elita Viola Non è un mistero che con l’intensificarsi dei conflitti in molte parti del mondo, negli ultimi anni la cooperazione globale per la...

Una nuova arteria per Piazza Armerina: il collegamento tra via Manzoni e via Verga.Piazza Armerina si prepara a dare il via a uno dei cantieri più significativi degli ultimi decenni. L’obiettivo è ambizioso quanto necessario: collegare via Alessandro Manzoni con via Verga per rivolu ... start-news.it

Piazza Armerina, accanto alla villa riemerge il MedioevoPiazza Armerina dopo Piazza Armerina: riemerge il Medioevo accanto alla Villa del Casale celebre per i suoi monumentali mosaici di quarto secolo come la Grande Caccia, la Piccola Caccia e le iconiche ... ansa.it

Domenica 1 marzo a Piazza Armerina , l’Inner Wheel Club di Piazza Armerina insieme al Club di Caltanissetta e al Club di Agrigento hanno continuato a rinnovare il sodalizio tra i tre Club nello spirito di amicizia e solidarietà, iniziato il 1 febbraio con un incontr - facebook.com facebook