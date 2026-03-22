Piazza Armerina ridimensiona la Fabo Il sorriso alla sirena è dell’ex Benites

A Piazza Armerina, il team locale ha ottenuto una vittoria contro la Fabo con il punteggio di 90 a 83. Durante l'incontro, l'ex giocatore Benites ha contribuito con 13 punti, mentre altri come Almansi, Markovic e Cepic hanno segnato rispettivamente 16, 26 e 15 punti. La partita si è svolta tra le due formazioni, con alcuni giocatori non in campo.

Siaz Piazza Armerina 90 Fabo 83 SIAZ: Benites 13, Almansi 16, Markovic 26, Cepic 15, Lepichev 5; Colussa 15, Paulinus, Migone, Biordi ne, Gallizzi ne, Prai ne. All. Ducarello. FABO MONTECATINI: Rossi 2, Mastrangelo 9, Aukstikalnis 8, Chinellato 24, Tsetserukou 15; Dell’Uomo 8, Sgobba 7, Natali 6, Zugno 4, Kamate ne, Antonelli ne. All. Sacchetti. Arbitri: Suriano, Turello e Martinelli. Parziali: 24-26, 50-45, 69-70. Stavolta la Sicilia non sorride alla Fabo. A Piazza Armerina si consuma la più classica delle vendette del grande ex di serata: Alberto Benites firma una doppia-doppia da 13 punti e ben 16 assist e condanna i suoi vecchi compagni ad una sconfitta (90-83 il finale) che molto probabilmente chiude loro le porte dell’accesso diretto ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Piazza Armerina ridimensiona la Fabo. Il sorriso alla sirena è dell’ex Benites Articoli correlati Fabo, assalto alla zona playoff. Attenzione a Piazza ArmerinaQuando il 7 dicembre scorso al PalaTagliate di Lucca Fabo e Siaz Piazza Armerina si trovarono di fronte per la prima volta nella loro storia erano... Il Messina Futsal vince il big match contro la Gear Piazza ArmerinaLa squadra peloritana si è imposta per 6 a 2 l’importante sfida, valida per la penultima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 Qualità... Altri aggiornamenti su Piazza Armerina Piazza Armerina nel cuore del Cammino di Santiago: inaugurata la pietra miliare in Piazza GaribaldiPiazza Armerina entra ufficialmente nella rete dei grandi cammini spirituali europei. Questa mattina in Piazza Garibaldi è stata inaugurata la pietra miliare d ... telenicosia.it Inaugurata la pietra del Cammino di Santiago: Piazza Armerina nella rete dei cammini europeiÈ stata inaugurata questa mattina in Piazza Garibaldi la pietra miliare del Cammino di Santiago, un elemento simbolico che segna l’ingresso della città nella rete dei percorsi spirituali europei. vivienna.it