Oscar Piastri ha concluso il Gran Premio del Giappone del 2026 in seconda posizione, ottenendo un podio importante per la sua stagione. Con questa prestazione, il pilota della McLaren sale al sesto posto in classifica generale con 21 punti complessivi. La gara si è svolta a Suzuka, una delle tappe chiave del calendario di quest’anno. Questa performance rappresenta un risultato rilevante nel corso della stagione di Formula 1.

?? Cosa sapere Oscar Piastri ottiene il secondo posto al Gran Premio del Giappone 2026 a Suzuka. Il pilota McLaren raggiunge il sesto posto in classifica con 21 punti totali. Oscar Piastri ha messo al centro del proprio percorso personale il secondo posto ottenuto nel Gran Premio del Giappone 2026, un risultato che l'australiano considera superiore alla metà delle nove vittorie conquistate finora nella sua carriera in Formula 1. Il pilota McLaren ha espresso una riflessione profonda durante un re .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piastri: quel podio in Giappone vale più di 9 vittorie in F1

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Si parla di: McLaren stupita dal podio al GP del Giappone: come Oscar Piastri ha sfidato le aspettative.

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