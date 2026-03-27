F1 Russell e Piastri avanti nelle libere in Giappone | Ferrari attardate

Nel primo turno di prove libere in Giappone, Russell e Piastri hanno registrato i tempi più veloci, posizionandosi davanti alle altre monoposto. La Ferrari ha mostrato tempi più lenti rispetto ai piloti di McLaren e Mercedes, che hanno migliorato le prestazioni rispetto alle gare precedenti in Australia e Cina. La sessione si è svolta senza incidenti rilevanti e ha confermato le differenze di passo tra le varie scuderie.

L’ultimo weekend di gare prima della lunga pausa imposta dalla cancellazione dei Gp in Bahrain ed Arabia Saudita inizia con la conferma dei passi avanti delle McLaren nei confronti della Mercedes, che ha dominato sia in Australia che in Cina. Il miglior tempo di giornata fatto segnare sul tracciato di Suzuka da Oscar Piastri conferma come le distanze nei confronti delle Frecce d’Argento stiano diminuendo di gara in gara. Se la Fp1 aveva visto Russell mettersi dietro Antonelli di soli 26 millesimi di secondo, l’australiano si è rifatto nella seconda sessione, facendo meglio delle due Mercedes e del campione del mondo Lando Norris. Giornata in chiaroscuro per le Ferrari: se Charles Leclerc aveva fatto segnare il miglior tempo nel passo gara, quando i ferraristi montano le soft devono accontentarsi della quinta e sesta posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, Russell e Piastri avanti nelle libere in Giappone: Ferrari attardate Articoli correlati F1, GP Australia: Ferrari veloce nelle libere, Piastri davanti nella seconda sessioneLa prima sessione è firmata dalla Ferrari con Leclerc che ha chiuso in 1'20"267, nella seconda Mclaren la più veloce con Piastri Avvio incoraggiante... F1, GP Australia: Ferrari veloce nelle libere 1, Piastri davanti nella seconda sessioneLa prima sessione è firmata dalla Ferrari con Leclerc che ha chiuso in 1'20"267, nella seconda Mclaren la più veloce con Piastri Avvio incoraggiante... Una selezione di notizie su F1 Russell e Piastri avanti nelle... Temi più discussi: F1, GP Giappone: Russell conduce su Antonelli nelle FP1, seguono le McLaren; Formula 1, Russell cerca rivali nel Gran Premio del Giappone; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: McLaren e Ferrari inseguono le Mercedes. Alle ore 7.00 la FP2; Suzuka - Libere 1 Tra Russell e Antonelli 26 millesimi. F1, Oscar Piastri piazza la zampata in FP2 a Suzuka. Antonelli davanti a Russell, Ferrari in difficoltàSi chiude con la miglior prestazione assoluta di Oscar Piastri la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa della ... oasport.it F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2026: Antonelli sorpreso da Piastri, Leclerc davanti a HamiltonOscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il ... oasport.it F1 - FP2 A TINTE PAPAYA: PIASTRI IL PIÙ VELOCE, SEGUONO ANTONELLI E RUSSELL #MemasGP #JapaneseGP #F1 - facebook.com facebook