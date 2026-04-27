Piano regionale del turismo 2026-2028 la critica di Mastrovincenzo Pd | In ritardo e con aspetti carenti e da rivedere

Il Piano regionale del turismo 2026-2028 sarà discusso in Consiglio regionale il 28 aprile, con un relatore di minoranza che critica il ritardo accumulato e segnala aspetti che, a suo avviso, necessitano di modifiche. Il documento arriva in aula con tempi stretti, e si rischia di approvare il Piano Annuale 2026 in tempi molto ristretti. La discussione si concentra anche su alcune carenze rilevate nel testo.

ANCONA – “Il Piano triennale del turismo 2026-2028 all'ordine del giorno martedì 28 aprile in Consiglio regionale, di cui sono relatore di minoranza, è un documento che arriva in Aula con un forte ritardo: viene discusso a fine aprile e il Piano Annuale 2026 rischia di essere varato con la.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate La Giunta vara il Piano regionale del Turismo 2026-2028. Cinque gli obiettivi strategici individuatiANCONA – Dopo un 2025 che conferma il record sulle presenze turistiche, le Marche programmano il futuro del settore con una strategia organica e di... Piano regionale politiche sociali 2026-2028: tavolo istituzionale per la provincia di BrindisiAppuntamento a palazzo Granafei Nervegna per stabilire le linee di intervento: ha presenziato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sisma 2016, presentato il Piano strategico di sviluppo socioeconomico del Cratere Laziale; Etruria meridionale: 4,2 milioni di euro per infrastrutture, turismo e patrimonio; Piano Triennale del Turismo nelle Marche, Mastrovincenzo (Pd) attacca: In ritardo, senza dati, borghi senza ricettività assenza di...; L’Emilia-Romagna all’evento Italia Insieme, Turismo Accessibile e Territorio di Firenze promuove il turismo inclusivo e accessibile. La Regione Puglia ha emanato il Piano d'azione di lotta alla xylella fastidiosa 2025/2027. L'azione di contrasto al vettore della xylella fastidiosa è stata estesa a tutto il territorio regionale e - facebook.com facebook