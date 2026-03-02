La Giunta vara il Piano regionale del Turismo 2026-2028 Cinque gli obiettivi strategici individuati

La Giunta regionale ha approvato il Piano del Turismo 2026-2028, con cinque obiettivi principali. La decisione arriva dopo il record di presenze turistiche registrato nel 2025 nelle Marche. La strategia riguarda un orizzonte temporale di medio periodo e prevede interventi specifici per lo sviluppo del settore turistico regionale.

ANCONA – Dopo un 2025 che conferma il record sulle presenze turistiche, le Marche programmano il futuro del settore con una strategia organica e di medio periodo. La giunta regionale, nei giorni scorsi, ha approvato il Piano regionale del Turismo 2026-2028, che sarà ora trasmesso all’Assemblea. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Marche, la Giunta approva Piano regionale del TurismoLa giunta regionale delle Marche ha approvato il Piano regionale del Turismo 2026-2028, che sarà trasmesso all’assemblea legislativa per...

La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028Questo pomeriggio il presidente Roberto Fico ha presentato alla stampa il documento di Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla...

Aggiornamenti e notizie su Giunta vara.

Temi più discussi: La giunta capitolina approva la variazione di bilancio: nuovi fondi per strade e liste di attesa; Mostra del Chianti, Montespertoli vara nuove regole; Cosenza, il Consiglio vara il nuovo assetto delle Commissioni e aggiorna i regolamenti comunali; Salerno, tornano in Giunta le delibere congelate: ok all'albergo a Brignano.

La Giunta vara il Piano regionale del Turismo 2026-2028. Cinque gli obiettivi strategici individuatiIl documento dovrà ora essere approvato dall'Assemblea legislativa delle Marche. Per Francesco Acquaroli «Vogliamo fare un ulteriore salto di qualità per rendere le Marche una destinazione sempre più ... anconatoday.it

La Lombardia vara la prima legge sull’Intelligenza Artificiale: Sviluppo etico e supporto alle PMIApprovato in Giunta il progetto di legge dell'assessore Fermi. Nasce un comitato di esperti e una Carta regionale per guidare la rivoluzione tecnologica ... varesenews.it

La Giunta veneta vara l'aumento dell'indennità per il personale dell'emergenza. - facebook.com facebook

Le opposizioni in consiglio regionale chiedono tempi certi sulle strutture e chiarezza sui conti. La giunta vara il piano per arrivare a un centro unico per le prenotazoni in tutta la Puglia x.com