piano per lasciare gli alberi scavi soft tutela radici in salvo decine di piante

Un progetto è stato avviato per tutelare gli alberi durante i lavori di costruzione della linea 3 della metropolitana. Sono stati predisposti scavi delicati, chiamati “soft tutela-radici”, per preservare le piante presenti nell’area di intervento. Grazie a questa strategia, decine di alberi sono state salvate dall’abbattimento, rispetto alle prime ipotesi di intervento.

Un piano ad hoc per salvare quanti più alberi possibili – rispetto agli abbattimenti previsti dalle prime stesure dei progetti – durante la realizzazione della linea 3.2.2 della linea Libertà-Rovezzano. Palazzo Vecchio ha studiato una soluzione nuova rispetto a quelle adottate per le vecchie linee tramviarie al fine di tutelare al massimo i filari lungo l’anello del Campo di Marte che comprende di fatto i viali Fanti, Malta e Mamiani e riguarda decine e decine di alberi. Di fatto la sede tranviaria sarà leggermente più alta – circa 20-30 centimetri – e di conseguenza sarà risagomata la pendenza trasversale della strada. Un’operazione che consentirà di effettuare scavi sulla strada meno profondi e più soft per fare in modo che le lavorazioni non vadano a intercettare le radici delle piante.🔗 Leggi su Lanazione.it

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