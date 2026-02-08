Pontedera-Ternana la DIRETTA del match dei rossoverdi

Questa sera si gioca la sfida tra Pontedera e Ternana, una partita decisiva per le Fere. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta contro la Torres, la squadra di Lucarelli cerca punti importanti per risollevarsi in classifica. La partita si svolge in un clima di tensione e voglia di riscatto.

Una sfida importante per le Fere per invertire la rotta dopo l'uscita dalla Coppa Italia e la brutta sconfitta contro la Torres. Alle ore 12.30 - nel "lunch match" del 25° turno di Serie C – scendono in campo Pontedera-Ternana. All'andata i rossoverdi vinsero per 2-1, ma molto è cambiato da.

