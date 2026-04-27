La Pianese si è già radunata questo pomeriggio a Piancastagnaio, preparando la sfida di domenica nel primo turno dei playoff di serie C. La squadra ha iniziato gli allenamenti in vista dell’incontro, mentre si rivede in campo anche la Ternana, avversaria nella partita. Nessuna pausa per i giocatori, che si sono concentrati sulla preparazione per l’impegno che li attende nel prossimo fine settimana.

PIANCASTAGNAIO – Nessuna sosta per la Pianese, che questo pomeriggio (27 aprile) si è ritrovata a Piancastagnaio per cominciare a lavorare in vista del primo turno playoff di serie C. Un traguardo che i bianconeri si sono conquistati la possibilità di giocarsi tra le mura amiche, grazie allo splendido successo maturato ieri (26 aprile) al Liberati di Terni, che ha permesso alla formazione di Birindelli di issarsi al sesto posto. Con i risultati maturati dagli altri campi, al primo turno, in programma domenica (3 maggio), le zebrette affronteranno proprio la Ternana, in una riedizione a campi invertiti della sfida di ieri. In preparazione a questo incontro, la squadra ha svolto una seduta insieme alla Primavera 4, per tuffarsi subito nella preparazione della gara.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pianese già in campo, domenica la prima sfida playoff: si rivede la Ternana

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