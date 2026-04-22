Cavalli | Rispondo con i numeri a tutte le critiche su Piacenza Expo

Il presidente di Piacenza Expo ha risposto alle recenti critiche, affermando di aver sempre definito la struttura come la “portaerei economica” del territorio e di aver fornito dati concreti a supporto di questa affermazione. Ha sottolineato che le sue dichiarazioni sono supportate da numeri ufficiali e ha ribadito il ruolo centrale della fiera nel panorama locale, senza entrare nel merito delle opinioni contrarie.

«Lasciatemi dire la solita battuta: ho sempre detto che Piacenza Expo è la “portaerei economica” del territorio e l’ho dimostrato con i numeri». Si commuove Giuseppe Cavalli, dal 2017 presidente uscente (probabilmente non riconfermato) dell’ente fiere. L’indagine presentata dall’Università.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Piacenza Expo, prende quota l’ipotesi di un quarto mandato a CavalliAl vertice della governance dell’ente fieristico dal 2017, la Giunta Tarasconi conta di riconfermare l’imprenditore Giuseppe Cavalli Sembrava... Leggi anche: Sicurezza energetica e infrastrutture, a Piacenza Expo torna Pipeline & Gas Expo Una raccolta di contenuti Qual è il valore di Piacenza Expo? Oltre 50 milioni di indottoQuanto ‘pesa’ Piacenza Expo sul sistema economico del nostro territorio? I dibattiti – e le polemiche – sul ruolo dell’ente fiera tornando ciclicamente ad animare la politica piacentina. Forse per ... piacenzasera.it «Grazie ai suoi Cavalli Piacenza ha dialogato con il mondo intero»Antonio Iommelli ha presentato al PalabancaEventi il volume che la Banca di Piacenza ha realizzato per celebrare il successo della mostra dedicata al genio di Francesco Mochi ... ilpiacenza.it