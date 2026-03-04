Piacenza Expo prende quota l’ipotesi di un quarto mandato a Cavalli

A Piacenza Expo si fa strada l’ipotesi di un quarto mandato per Giuseppe Cavalli, anche se fino a poco tempo fa sembrava improbabile. La possibilità di una sua riconferma sta crescendo, lasciando aperta la discussione sulla durata del suo incarico. La questione resta al centro delle attenzioni senza che siano stati annunci ufficiali o decisioni definitive.

Al vertice della governance dell'ente fieristico dal 2017, la Giunta Tarasconi conta di riconfermare l'imprenditore Giuseppe Cavalli Sembrava un'ipotesi impercorribile fino a qualche tempo fa, ma c'è aria di riconferma per Giuseppe Cavalli alla guida di Piacenza Expo. In sella all'ente fieristico dal 2017, primo anno di insediamento della Giunta Barbieri, l'imprenditore piacentino potrebbe ricevere dalla Giunta Tarasconi il via libera al quarto mandato. Con questo ennesimo incarico, Cavalli potrebbe rimanere fino al 2029: dodici anni al vertice della governance, senza interruzioni. Un quarto mandato a Cavalli, però, starebbe creando più di...

"Piacenza e i suoi cavalli", al PalabancaEventi la mostra natalizia della Banca di PiacenzaLa mostra offre diverse possibilità di fruizione ed è curata dal direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, in collaborazione con Neo (Narrative...

