Pfas in Veneto | il festival Acta Diurna porta il tema al centro del dibattito pubblico

In Veneto, il problema dei PFAS è stato al centro di un recente evento pubblico organizzato dal festival Acta Diurna. Durante l’incontro, è intervenuta la giornalista e autrice di un libro dedicato alla vicenda, che ha ricostruito le fasi dell’inquinamento, dall’indagine a Vicenza fino alle condanne dei dirigenti industriali coinvolti. La discussione si è concentrata sulle fonti di contaminazione e sulle conseguenze per le comunità locali.