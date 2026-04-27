Pfas in Veneto | il festival Acta Diurna porta il tema al centro del dibattito pubblico
In Veneto, il problema dei PFAS è stato al centro di un recente evento pubblico organizzato dal festival Acta Diurna. Durante l’incontro, è intervenuta la giornalista e autrice di un libro dedicato alla vicenda, che ha ricostruito le fasi dell’inquinamento, dall’indagine a Vicenza fino alle condanne dei dirigenti industriali coinvolti. La discussione si è concentrata sulle fonti di contaminazione e sulle conseguenze per le comunità locali.
Ospite Laura Fazzini, giornalista e autrice di “PFAS, un disastro annunciato”, il libro che ricostruisce con rigore e chiarezza la vicenda dell’inquinamento da PFAS in Veneto: dall’inchiesta avviata a Vicenza fino alle condanne dei dirigenti industriali coinvolti. L’inquinamento da PFAS torna al.🔗 Leggi su Veronasera.it
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