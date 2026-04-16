Acta Diurna | a San Bonifacio il festival con le grandi firme del giornalismo e della cultura per leggere il presente
Dal 8 al 10 maggio a San Bonifacio si svolge Acta Diurna, un festival letterario che si svolge nel PalaActa in Piazza Costituzione. L’evento ospita autori e giornalisti di rilievo e si propone come un’occasione per leggere e riflettere sul presente attraverso incontri, presentazioni e discussioni. La manifestazione rappresenta un momento dedicato alla cultura e alla comunicazione, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e portare nel territorio le voci più significative del panorama culturale.
Un festival letterario che diventa uno spazio di lettura del presente. Acta Diurna, in programma dall’8 al 10 maggio al PalaActa (tensostruttura allestita per l’occasione in Piazza Costituzione a San Bonifacio) si presenta con un posizionamento chiaro: portare nel territorio veronese le voci più.🔗 Leggi su Veronasera.it
Notizie correlate
"Voices", il Festival europeo del giornalismo e della libertà dei mediaVoices, il Festival europeo del giornalismo e della libertà dei media, torna a Firenze al Teatro del Maggio Musicale dal 10 al 12 marzo 2026.
Leggi anche: Convergenze Creative: quattro incontri gratuiti a Teatro per leggere il presente. Geopolitica con Cozzi e Musumeci, prevenzione con gli Heime, Scienza e Filosofia con Azzali
Contenuti e approfondimenti
Argomenti più discussi: Acta Diurna: a San Bonifacio il festival con le grandi firme del giornalismo; Svolta culturale a San Bonifacio: al via Acta Diurna con i big del giornalismo.
Acta Diurna: a San Bonifacio il festival con le grandi firme del giornalismo e della cultura per leggere il presenteDall’8 al 10 maggio, il PalaActa (tensostruttura in Piazza Costituzione) ospita tre giornate dedicate a crisi, scenari geopolitici, ambiente ed economia, con l’obiettivo di portare nel territorio vero ... veronasera.it
Svolta culturale a San Bonifacio: al via Acta Diurna con i big del giornalismoLe grandi firme del giornalismo arrivano a San Bonifacio: al via il festival Acta Diurna a San Bonifacio dall'8 al 10 maggio ... veronaoggi.it
Acta Diurna: a San Bonifacio il festival con le grandi firme del giornalismo facebook