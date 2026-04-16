Acta Diurna | a San Bonifacio il festival con le grandi firme del giornalismo e della cultura per leggere il presente

Dal 8 al 10 maggio a San Bonifacio si svolge Acta Diurna, un festival letterario che si svolge nel PalaActa in Piazza Costituzione. L’evento ospita autori e giornalisti di rilievo e si propone come un’occasione per leggere e riflettere sul presente attraverso incontri, presentazioni e discussioni. La manifestazione rappresenta un momento dedicato alla cultura e alla comunicazione, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e portare nel territorio le voci più significative del panorama culturale.