Nello stabilimento Petronas, situato tra Santena e Villastellone, si registra un'operazione di ridimensionamento che coinvolge 70 lavoratori su un totale di 430. La notizia è stata resa nota in seguito a una comunicazione ufficiale dell'azienda, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sulle modalità di questa riduzione del personale.

Allo stabilimento Petronas al confine tra Santena e Villastellone, risultano 70 esuberi su 430 lavoratori. L’azienda lo ha annunciato ieri, 27 marzo, durante un incontro con i sindacati all’Unione Industriali di Torino. Lo scenario tiene conto della crisi con cui, da diverso tempo, questa realtà fa i conti, complice la perdita di un importantissimo contratto con Stellantis. “Se confermate, le uscite impatteranno in modo strutturale sull’organico dello stabilimento – commenta Vito Benevento, segretario organizzativo della Uilm - L'azienda si sta muovendo verso altre soluzioni, mercati e clienti. Queste operazioni devono garantire il prosieguo e il futuro dello stabilimento di Villastellone e Santena e i futuri livelli occupazionali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Stellantis, la crisi travolge lo stabilimento dei fluidi per la Formula 1 (Petronas): “70 esuberi su 430 lavoratori”

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