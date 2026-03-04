In Formula 1, è stata ufficialmente approvata l’omologazione di un nuovo carburante sostenibile prodotto da Petronas per le power unit Mercedes. La decisione riguarda una tappa importante nel settore, segnando un passo concreto verso l’utilizzo di carburanti più rispettosi dell’ambiente. La FIA ha confermato che il carburante è stato approvato e può essere impiegato nelle prossime competizioni.

La Formula 1 assegna una tappa cruciale al tema della sostenibilità: è stata omologata la lungimirante scelta di un carburante sostenibile destinato alle power unit Mercedes. L’ente certificatore, incaricato dalla FIA, ha definito un quadro di verifica che coinvolge l’intera catena di produzione e le normative di riferimento, aprendo la strada al campionato mondiale 2026. Il processo di certificazione ha subito un’evoluzione significativa, introducendo controlli molto più articolati rispetto al passato. Petronas ha ottenuto l’esito favorevole in prossimità del weekend di Melbourne, con l’obiettivo di garantire che sia il prodotto sia l’intera filiera rispettino i requisiti imposti dal regolamento FIA. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Carburante Petronas omologato FIA per le power unit Mercedes

Leggi anche: Power Unit sotto la lente della FIA: via libera a Mercedes e Red Bull? Ferrari e le altre rischiano grosso

F1, Fernando Alonso sulla power unit Mercedes: “Sarebbe positivo avere le stesse regole per tutti, mi fido della FIA”Alla vigilia dei primi test di F1 in Bahrain, emergono le prime perplessità sul nuovo regolamento scelto dalla FIA.

Contenuti utili per approfondire Carburante Petronas

Temi più discussi: CONFERMATO: Mercedes dietro Ferrari per F1 2026; F1 | Carburante Petronas approvato per Melbourne: via libera a Mercedes e clienti; F1 | Mercedes risolve uno dei problemi riguardanti il motore: ora in Australia punta ad essere protagonista.

F1 2026, carburanti 100% sostenibili: cosa cambieràNel 2026 la Formula 1 inaugura una nuova fase tecnica che non riguarda soltanto aerodinamica e power unit, ma interviene anche sul tipo di carburante utilizzato. Per la prima volta nella storia ... virgilio.it

F1 2026, il carburante verde costa fino a 250 euro al litro: qualcosa non torna e i fornitori chiedono una proroga alla FIALe novità del 2026 sono numerosissime con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico. Oltre a motori e telai, anche il carburante sarà interessato da profonde modifiche, che vedremo concretizzarsi a ... msn.com

OA Sport. . L’indiscrezione pubblicata da Motorsport.com ha acceso i riflettori su una questione delicata: le difficoltà del fornitore di carburante legato ai motori Mercedes-AMG Petronas Formula One Team nel completare le certificazioni richieste dal nuovo reg facebook