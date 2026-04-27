Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto i 138,21 dollari il 6 aprile, con un aumento del 93% rispetto ai valori precedenti. Le tensioni in Medio Oriente hanno portato a un blocco nello stretto di Hormuz, che ha ridotto i passaggi giornalieri del 95% tra febbraio e marzo. Questa situazione ha causato un forte rialzo dei costi del greggio a livello globale.

? Cosa sapere Il prezzo del Brent sale a 138,21 dollari il 6 aprile per tensioni in Medio Oriente.. Il blocco nello stretto di Hormuz riduce i passaggi giornalieri del 95% tra febbraio e marzo.. Il prezzo del barile Brent ha raggiunto i 138,21 dollari il 6 aprile 2026, segnando un balzo del 93,8% rispetto al 27 febbraio e un incremento superiore al 107,5% se confrontato con la media registrata a gennaio. A Genova, durante l’ottantesima assemblea pubblica di Spediporto, Giachero ha illustrato come le tensioni nel Medio Oriente stiano innescando una reazione a catena che va ben oltre il settore energetico, colpendo i costi industriali, i tassi d’interesse, il debito estero e la fiducia degli operatori economici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio a +93%: il caos in Medio Oriente travolge i costi globali

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