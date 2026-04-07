Il primo ministro russo ha avvertito che i conflitti in Medio Oriente stanno causando un blocco del 10% delle forniture di petrolio a livello mondiale, con conseguenze sulla disponibilità di cibo. Le tensioni nella regione stanno influenzando i mercati energetici e le riserve di materie prime, determinando possibili ripercussioni sui prezzi e sulla stabilità economica globale. La situazione continua a evolversi, con impatti diretti sui mercati internazionali.

Il premier russo Mikhail Mishustin ha lanciato un allarme globale: le ostilità in Medio Oriente stanno paralizzando i flussi di energia e materie prime strategiche. Il blocco delle rotte marittime ha già rimosso dal mercato il 10% della produzione di idrocarburi liquidi mondiali. L’interruzione dei corridoi logistici non è un intoppo passeggero. Colpisce l’equilibrio energetico internazionale, esponendo i mercati a una volatilità che spinge i prezzi verso l’alto e alimenta le tensioni tra gli stati importatori. La fragilità delle infrastrutture globali è ora evidente. La dipendenza da passaggi strategici oggi compromessi rende necessario un piano di investimenti ingenti per ricostruire le reti e garantire la sicurezza dei trasporti, processi che richiederanno tempi lunghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in Medio Oriente: blocca il 10% del petrolio e minaccia il cibo

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