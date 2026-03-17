Udine | nuove regole per fermare il degrado nel centro

Il Comune di Udine sta per introdurre un nuovo piano di gestione che stabilisce regole più chiare per l’apertura di esercizi commerciali nel centro storico. La decisione mira a regolamentare le attività commerciali e a contrastare il degrado nel cuore della città. La modifica riguarda le procedure di autorizzazione e i requisiti richiesti ai nuovi negozi. La proposta sarà discussa nelle prossime settimane dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Udine sta per varare un nuovo piano di gestione che ridefinisce le regole per l’apertura di esercizi commerciali nel centro storico. Questa iniziativa, promossa dal vicesindaco Alessandro Venanzi, mira a bilanciare sviluppo economico e tutela del patrimonio urbano attraverso criteri stringenti sulla qualità delle attività proposte. La decisione nasce dalla necessità di contrastare il degrado sociale e commerciale che minaccia l’identità della città, puntando su una crescita qualitativa piuttosto che quantitativa. L’amministrazione intende governare l’insediamento dei locali di somministrazione con strumenti precisi che proteggano sia i residenti sia gli imprenditori seri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine: nuove regole per fermare il degrado nel centro Articoli correlati Scuole di Terni: 1 milione per fermare il degradoIl sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato un investimento di un milione di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle scuole di Terni. Piazza Indipendenza e centro. Scattano le nuove regole per la zona a traffico limitatoMONTE ARGENTARIO Parte la Ztl a Porto Ercole, il comando della polizia locale ha modificato la disciplina delle zone a traffico limitato in "Piazza... Approfondimenti e contenuti su Udine nuove regole per fermare il... Temi più discussi: Ztl, ai varchi installati i pannelli luminosi; Siccità, l’agricoltura del futuro nasce a Udine: arrivano i legumi che sfidano la sete; Finint, inaugurati 76 alloggi sociali a Udine. L’intervento da 12 milioni per riconvertire l’ex caserma Osoppo; Udine, impugnata al Tar l’ordinanza sugli orari delle slot: il Comune si costituisce in giudizio. Stretta sui nuovi locali a Udine: regole più rigide per bar e ristoranti in centroDal primo aprile stop ai distributori automatici e criteri differenziati tra aree urbane, con standard più elevati nel cuore della città ... rainews.it Udine, le nuove regole sul commercio spiegate agli addetti ai lavoriDopo l’approvazione all’unanimità in Consiglio Regionale a dicembre, illustrato ai portatori di interesse il cronoprogramma di attuazione del nuovo Codice del commercio e del turismo. Obiettivo della ... rainews.it Estetica oncologica, a Udine il convegno ANDOS che mette al centro la persona --> https://www.nordest24.it/udine-convegno-estetica-oncologica-cura-empatia - facebook.com facebook Arrivato di botto 0 news di mercato, 0 hype "ci vorranno settimane" -assist a Kalulu al 95° Juve-Lazio 2-2 -assist a McKennie per potenziale 4-0 vs Gala -gol che riapre Roma-Juve -gol vs Pisa -gol a Udine alla 1° da titolare Costa meno della 13° di Openda Bog x.com