Viterbo | stop al caos nuove regole dopo 91 anni di silenzio

Il consigiglio comunale di Viterbo ha approvato all’unanimità un nuovo regolamento di polizia urbana, segnando la fine di un vuoto normativo che durava dal 1935. Questa decisione introduce regole aggiornate per la gestione della città e sostituisce le norme precedenti, che erano rimaste in vigore per più di ottant’anni. La modifica mira a regolamentare meglio le attività e i comportamenti all’interno del centro abitato.

Il consiglio comunale di Viterbo ha dato il via libera all’unanimità a un nuovo regolamento di polizia urbana, ponendo fine a un vuoto normativo che durava dal 1935. La decisione, presa dopo 91 anni di stasi legislativa, introduce 40 articoli volti a disciplinare la convivenza civile, la sicurezza e il decoro nei quartieri della città. L’approvazione del provvedimento è stata sostenuta dai capigruppo della maggioranza, Melania Perazzini e Ugo Poggi. Secondo Perazzini, l’intervento serve a fornire alla città norme stabili per gestire situazioni problematiche, superando la gestione frammentaria basata su ordinanze temporanee, come quelle relative all’antibivacco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo: stop al caos, nuove regole dopo 91 anni di silenzio Notizie correlate Cultura ed eventi a Viterbo, nuove regole per i contributi: focus su costi e giorni di spettacoliTentativo di mettere ordine e dare certezze al settore cultura spesso abituato a navigare a vista. Ncc, nuove regole dopo 30 anni: stretta per chi viene da fuori. In arrivo ticket e limiti di tempo, via il permesso dopo tre sgarriFirenze, 17 febbraio 2026 – L’accesso alla Ztl per vetture e van del Noleggio con conducente sarà riservato in via stabile solo alle imprese della...