Pesaro non è stata inclusa nel press tour organizzato per i giornalisti europei, suscitando reazioni da parte del Partito Democratico. Il vicesindaco e assessore alla Cultura ha espresso pubblicamente una protesta contro la Regione e l'ente organizzatore, attribuendo l'esclusione a una possibile dimenticanza o a uno sgarbo istituzionale. La questione ha attirato l’attenzione locale e ha portato a commenti pubblici da parte delle autorità comunali.

Il Pd non molla la presa sul caso dell’esclusione di Pesaro dal press tour dei giornalisti europei, a seguito del quale c’è stata una protesta esplicita contro la Regione e Atim da parte del vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini. Sullo stesso argomento – e in attesa di una replica della Regione che è annunciata per oggi – intervengono anche i consiglieri di maggioranza della Commissione Cultura e Turismo (Anniballi Evelina, Drago Simonetta, Mattioli Anna Maria, Montesi Lorenzo e Nobili Tomas). "Sarebbe stato naturale e scontato – scrivono i consiglieri – che Pesaro rientrasse nel press tour di promozione turistica organizzato dal Presidente Francesco Acquaroli e da Atim, iniziativa volta a valorizzare le eccellenze marchigiane agli occhi di promoter e influencer del Nord Europa, favorendo l’interscambio turistico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro esclusa dal ’press tour’: "Dimenticanza o sgarbo istituzionale?"

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