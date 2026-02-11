Comuni montani esclusa Cingoli | Dove è finita la filiera istituzionale?

Da ilrestodelcarlino.it 11 feb 2026

I comuni montani si sentono lasciati fuori dalle decisioni. Raffaele Consalvi denuncia che la filiera istituzionale sembra scomparsa e che stanno rubando il futuro alle comunità locali. Non si arrendono, però, e promettono di portare avanti iniziative a livello regionale e parlamentare.

"Ci stanno rubando il futuro, ma certamente – sottolinea Raffaele Consalvi (foto) non ci fermeremo: avvieremo iniziative a livello regionale e parlamentare". Consigliere comunale all’opposizione col gruppo-Maccioni, componente della direzione e della segreteria provinciali del Pd, Consalvi dilata la polemica sull’esclusione dai Comuni montani di Cingoli, sede della Comunità montana del San Vicino fino al 2009 e ora parte dell’Unione montana Potenza, Esino e Musone. "Guardando l’elenco dei comuni classificati – rileva Consalvi – pensavo che per errore non vi figurasse il nostro Comune, anche perché il decreto pone il limite di 350 metri di altitudine media del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

