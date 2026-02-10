Hydro via al trasferimento delle matrici alla vigilia dell' incontro al Ministero | Vogliono smantellare lo stabilimento Grave sgarbo istituzionale

Nella notte, le squadre di lavoro hanno iniziato a trasferire le matrici dallo stabilimento Hydro di Feltre, che da settimane vive momenti difficili. La decisione arriva alla vigilia di un incontro importante al Ministero, dove si discuterà del futuro dello stabilimento. La società accusa: vogliono smantellare l’impianto, e questa mossa viene vista come un grave sgarbo istituzionale. Dopo due incendi in pochi giorni e i danni pesanti causati alla struttura, la produzione è sospesa da tempo e ora si rischia di perdere definitivamente il sito. La tensione

FELTRE (BELLUNO) - Dopo due incendi in pochi giorni, gravi danni alla struttura e la sospensione della produzione, un'altra mazzata si abbatte sullo stabilimento Hydro di Feltre. I sindacati danno conto del trasferimento delle matrici produttive nel Milanese a opera della proprietà, una multinazionale norvegese. Un fatto che fa riemergere lo spettro della possibile chiusura del sito di viale Montegrappa, già prospettata dalla proprietà e al centro di un drammatico faccia a faccia (ancora in corso) arrivato fino al ministero delle Imprese. Gli sviluppi «Apprendiamo oggi (10 febbraio) che Hydro ha deciso, in maniera unilaterale e non concordata, di trasferire le matrici produttive presso lo stabilimento di Ornago a Milano» tuonano i sindacalisti di Fiom Cgil del Veneto nel rendere pubblica la notizia.

