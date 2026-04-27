Pesaro crolla sotto la Libertas | Tiby traccia il destino dei play-in

Nella partita di Pesaro, la Libertas Livorno ha conquistato una vittoria con il punteggio di 84-75 contro la Vuelle. La sconfitta pesarese influisce sugli scenari dei play-in, favorendo l'Urania Milano. La sfida ha visto i livornesi prevalere nel quarto finale, modificando le posizioni in classifica e influendo sulle prossime gare decisive per l'accesso ai playoff.

? Cosa sapere La Libertas Livorno batte la Vuelle a Pesaro per 84 a 75.. Il successo livornese sposta gli equilibri dei play-in verso l'Urania Milano.. Il Modigliani Forum di Pesaro accoglie la sconfitta della Vuelle per 75 a 84 contro la Libertas Livorno 1947, un risultato che sposta gli equilibri dei play-in verso Milano dopo il successo campano di Scafati a Rimini. La domenica livornese si è tinta di amaranto nel palazzetto delle Marche, dove la squadra guidata da Diana ha chiuso la stagione regolare con una prestazione che ha ribaltato i pronostici. Mentre in Romagna i tifosi di Scafati festeggiavano già la promozione in serie A grazie alla vittoria ottenuta al PalaFlaminio, sul parquet pesarese la situazione era molto più tesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesaro crolla sotto la Libertas: Tiby traccia il destino dei play-in Notizie correlate Play store abbonamenti come iniziare a tenere traccia dei play pointsQuesto aggiornamento descrive l’evoluzione della pagina delle sottoscrizioni del play store, evidenziando l’introduzione di un riepilogo immediato e... Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Victoria Libertas Pesaro in diretta. LiveUltimo impegno della stagione regolare per la Libertas Livorno 1947 impegnata questa domenica 26 aprile al Modigliani Forum contro la Victoria... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Vuelle, sconfitta contro Livorno: si spegne il sogno promozione diretta; FOCUS BM / A2 EMOTICON: volata infinita: Scafati e Pesaro non mollano, tutto rimandato all’ultima giornata - di Pietro Luigi D'Amico; SERIE D. Il Castelfidardo crolla a Fossombrone e torna in Eccellenza. Pesaro, violento esce dal carcere con il braccialetto e dopo 3 giorni è sotto casa della ex. «Ero lì solo per vedere un parente». Scatta l'arrestoPESARO Uscito dal carcere pochi giorni fa, sorpreso sotto casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento. Scatta l’arresto. Ieri la direttissima per un 51enne pesarese già finito nei guai nella ... corriereadriatico.it I risultati della giornata 37 in #SerieA2OldWildWest. Scafati e Pesaro si giocheranno la promozione diretta nell'ultima giornata rispettivamente contro Rimini e Livorno. La Valtur Brindisi crolla anche a Pistoia che lascia l'ultimo posto in classifica a Roseto, sconf - facebook.com facebook