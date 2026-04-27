Pes e Siri due successi a testa Gran Premio vinto da Andrea Sanna

Il fine settimana di corse si è concluso con due vittorie per ciascun pilota, mentre il gran premio è stato conquistato da un altro concorrente. Le competizioni si sono svolte in un contesto in cui i fantini partecipano a prove per valutare le proprie performance, mentre le condizioni meteorologiche hanno contribuito a creare un’atmosfera estiva. La giornata ha visto diverse sfide tra i partecipanti, con risultati che hanno mantenuto alta la tensione.

Siena, 27 aprile 2027 – Corse per testare la ’temperatura’ dei fantini, oltre a quella esterna che ieri diceva piena ’estate’. Un bel caldo nella ’Buca’ dove c’è stata una battaglia che lascia presagire un palio di Fucecchio interessante in chiave senese, ma anche una voglia di affermarsi di big e aspiranti tali che dovrebbe rincuorare i capitani. Sembra insomma essere stato un inverno ricco di stimoli per molti, vedremo se si concretizzeranno le aspettative. Un esempio? Jonatan Bartoletti ha vinto la quarta batteria su Zaffiro azzurro partendo davanti (sempre stata la sua dote) e lottando fino all’ultimo centimetro con Francesco Caria su Ellerè, buon secondo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pes e Siri, due successi a testa. Gran Premio vinto da Andrea Sanna Notizie correlate Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un... “Sal Da Vinci non avrebbe vinto Sanremo con Amadeus”, il peso del televoto sul testa a testa con SayfA Non è la Tv parla Davide Maistrello, esperto di regolamento del Festival di Sanremo, che analizza i voti del Festival di Sanremo rilevando gli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pes e Siri, due successi a testa. Gran Premio vinto da Andrea Sanna; Corse di addestramento. Una giornata da Palio, Bagarre al Gran Premio vinto da Bincoletto (Foto e video); Corse a Legnano, nel Gran Premio nerbate tra Bincoletto (che vince) Atzeni e Arri; Corse di Primavera a Fucecchio: grande pubblico per la seconda giornata di gare. Pes e Siri, due successi a testa. Gran Premio vinto da Andrea SannaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Pes, due vittorie e una promessa: Voglio una stagione stile 2024. Coghe trionfa in ricordo di ArturoMi accontenterei di una stagione come nel 2024, ha commentato anche ieri Dino Pes. Unico fantino a vincere due corse a Pian delle Fornaci, la quarta su Abracadabra e con Bosea invece l’ottava, ... lanazione.it Rievocazione Gran Premio di Bari Luigi Grieco #gp #bari #gpabari #rievocazione - facebook.com facebook MotoGp: al Gran Premio di Spagna vince Alex Marquez, seconda l'Aprilia di Bezzecchi. Sul podio anche la Ducati V46 di Di Giannantonio #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com