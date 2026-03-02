Sal Da Vinci non avrebbe vinto Sanremo con Amadeus il peso del televoto sul testa a testa con Sayf

A Non è la Tv, Davide Maistrello, esperto di regolamento del Festival di Sanremo, ha commentato come il televoto abbia influenzato il risultato nel testa a testa tra Sal Da Vinci e Sayf. Secondo l’esperto, il peso del televoto ha avuto un ruolo determinante nella decisione finale. La discussione si è concentrata sul modo in cui le preferenze del pubblico hanno inciso sulla vittoria o sulla sconfitta dei concorrenti.

A Non è la Tv parla Davide Maistrello, esperto di regolamento del Festival di Sanremo, che analizza i voti del Festival di Sanremo rilevando gli effetti delle novità introdotte da Conti che hanno portato alla vittoria di Sal Da Vinci, strappata a Sayf per un soffio grazie ai numeri accumulati nelle serate precedenti alla finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il caso: a Sanremo Sayf aveva vinto al televoto. Sal Da Vinci lo ha superato con il voto dei giornalisti

Sanremo, al televoto ha vinto Sayf: 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci(Adnkronos) – Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci.

