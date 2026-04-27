Perugia la proposta per piazza del Melo | programmazione estiva e un calendario di attività culturali

Il Comune di Perugia ha dato il suo consenso a una proposta di collaborazione con alcune associazioni per valorizzare piazza del Melo. La proposta prevede un programma estivo e un calendario di eventi culturali destinati a coinvolgere la piazza. L'iniziativa nasce da un accordo tra l’amministrazione e le associazioni Roghers Staff APS e Fondazione POST, con l’obiettivo di curare e rivitalizzare lo spazio pubblico.

Un Patto di collaborazione fra Comune e associazioni per rivitalizzare piazza del Melo a Perugia. L'ente ha espresso parere favorevole alla proposta avanzata dall'associazione Roghers Staff APS e la Fondazione POST per finalizzata alla cura condivisa e alla rivitalizzazione di piazza del Melo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gabinetto Vieusseux, progetti e attività culturali del 2026 Beni culturali, procedure supersemplificate per le imprese sponsor. Cosa dice la proposta di Forza ItaliaPubblico e privato insieme per valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale italiano attraverso una collaborazione più efficace. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Perugia: via libera a caregiver, Unicef e unioni civili online. Respinta la proposta dell'opposizione su natalità e famiglia; Com'è pedalare a Perugia? La sicurezza stradale è la principale barriera all'ingresso. In città sempre più ebike - FIAB; Perugia, focus di Insieme Umbria contro il cancro: La sanità deve cambiare passo. Proposta di centralizzare la chirurgia oncologica; Bodycam per la polizia Locale di Perugia: via libera unanime in commissione. Perugia: via libera a caregiver, Unicef e unioni civili online. Respinta la proposta dell'opposizione su natalità e famigliaTariffe agevolate sui bus ai caregiver che accompagnano persone con disabilità. Ok anche all'adesione al programma Unicef Città amica dei bambini ... perugiatoday.it Un Collegio Universitario di Merito anche a Perugia, la proposta dell’OnaosiL'Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari Italiani ha avviato l'iter per dotare il proprio centro formativo, collocato nel cuore di Perugia, dei requisiti necessari a essere inserito nella rete ... quotidianosanita.it Etruscan bronze. 500 BC Perugia. Altes Museum, Berlin. - facebook.com facebook Cucciola di faina ferita e abbandonata: salvata in extremis, ora lotta per sopravvivere al Cras ENPA di Perugia - x.com