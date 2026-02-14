Beni culturali procedure supersemplificate per le imprese sponsor Cosa dice la proposta di Forza Italia

Forza Italia ha presentato una proposta che semplifica le procedure per le imprese che sponsorizzano beni culturali. La decisione nasce dalla necessità di accelerare i finanziamenti privati e ridurre i tempi burocratici. La proposta prevede regole più snelle e meno passaggi amministrativi, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti nel settore. La nuova disciplina si coordina con il Codice dei contratti pubblici e sarà attuata tramite un decreto del ministro della Cultura, in accordo con il Mef.

Pubblico e privato insieme per valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale italiano attraverso una collaborazione più efficace. È l'obiettivo della proposta di legge presentata dall'onorevole Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e presidente dell'intergruppo parlamentare per il Patrimonio italiano. Guardando ai capisaldi del provvedimento è prevista, nel testo, una riorganizzazione organica dell'istituto della sponsorizzazione dei beni culturali, riconosciuto come strumento strategico per la tutela e la valorizzazione del patrimonio nazionale (nel rispetto del Codice dei beni culturali).