Gabinetto Vieusseux progetti e attività culturali del 2026
Il Gabinetto Vieusseux si prepara a un 2026 ricco di iniziative, come spiegano la sindaca Sara Funaro e l’assessore Giovanni Bettarini. Durante la presentazione, hanno sottolineato che 11.000 persone frequentano regolarmente questa prestigiosa istituzione culturale di Firenze. Questo numero rappresenta più di una semplice statistica, perché dimostra come il museo combini tradizione e modernità con eventi, corsi e servizi archivistici. La città si impegna a valorizzare questa risorsa nel nuovo anno.
Firenze, 20 febbraio 2026 - Undicimila. Lo ripetono tante volte la sindaca Sara Funaro e l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini durante la presentazione delle attività del Gabinetto Vieusseux: non è solo il numero asettico dei fruitori annui di una delle realtà culturali più prestigiose della città, ma il senso profondo di un'istituzione che riesce a coniugare eredità storica e sfida alla contemporaneità attraverso eventi, attività educative, consultazioni archivistiche e servizi bibliotecari. Un luogo di studio, ricerca e dialogo che nel 2026 consolida la sua vocazione internazionale e la capacità di valorizzare il proprio patrimonio con un programma ampio e ricco di mostre documentarie, cicli di incontri, progetti didattici, pubblicazioni e iniziative rivolte alla digitalizzazione e l'innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Lanazione.it
