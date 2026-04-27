Sabato 2 maggio all’Orto Botanico di Perugia sarà inaugurata l’installazione intitolata “Rovesciare il tempo nel prato | 2”, un’opera artistica ispirata al dipinto Irises di Vincent Van Gogh. L’installazione rappresenta un elemento di un progetto artistico più ampio che coinvolge anche un futuro percorso giapponese all’interno del giardino botanico. La presentazione sarà aperta al pubblico e si svolgerà nella cornice dell’orto.

Sabato 2 maggio sarà presentata al pubblico l’installazione “Rovesciare il tempo nel prato 2”, un progetto artistico ispirato al celebre dipinto Irises di Vincent Van Gogh e concepito come tassello di un futuro percorso giapponese all’interno dell’Orto Botanico di Perugia. L’opera nasce da un percorso di ricerca sviluppato da Giulia Filippi e si intreccia con le esperienze maturate tra Orto Botanico di Perugia e Viaindustriae, in un dialogo tra arte, paesaggio e sperimentazione contemporanea. “Rovesciare il tempo nel prato” prende forma dall’idea di far rivivere giardini dipinti, intesi come modelli visivi e concettuali che, nella loro rielaborazione, contribuiscono a ridefinire il paesaggio nel tempo futuro, creando un ponte tra memoria artistica e trasformazione ambientale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia, all’Orto Botanico arriva “Rovesciare il tempo nel prato | 2” ispirato a Van Gogh

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