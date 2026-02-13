Visita a due voci Prato della valle e Orto botanico

Ale e Ele invitano il pubblico sabato 28 febbraio a esplorare due attrazioni di Padova: Prato della Valle, una delle piazze più vaste d’Europa, e l’Orto Botanico Universitario, il più antico al mondo. La visita, che durerà due ore, si svolgerà con un percorso di 30 minuti in piazza e un’ora e mezza nell’orto. Il punto di partenza sarà alle 14.

Ale&Ele vi accompagneranno sabato 28 febbraio in una visita alla scoperta di Prato della Valle, una delle piazze più grandi d' Europa, e dell'Orto Botanico Universitario di Padova, il più antico del mondo!Durata del tour: 2 ore (30 minuti in Prato e 1 ora e mezza in Orto)Ritrovo alle ore 14.45.