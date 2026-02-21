Cosa nascondeva l' anima del poeta più amato d' Italia? Rai 3 e Massimo Popolizio ci regalano un appuntamento imperdibile con il docufilm Vita di un uomo
Massimo Popolizio ha realizzato un docufilm su Giuseppe Ungaretti, il poeta più amato d’Italia, per svelare i segreti della sua vita. Il film, intitolato
( a skanews) — Massimo Popolizio tra grande Storia, testimonianze e documenti d’archivio ha realizzato uno splendido ritratto di un uomo vitalissimo, grande Maestro della poesia: il suo docu-film Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti andrà in onda venerdì 27 febbraio in prima serata su Rai3. “Ungaretti poeta e soldato” in mostra a Gorizia. guarda le foto L’attore e regista parte da un proprio blocco creativo che viene superato e ribaltato quando sulla sua strada ritrova proprio Ungaretti. Nella docu-fiction prendono vita i ricordi del regista e, attraverso filmati d’archivio e interviste, rivive l’ uomo-Ungaretti: le ferite lasciate dalla guerra, la sua vitalità, il rapporto con gli amici poeti Montale e Quasimodo, l’ammirazione per Pasolini, la popolarità enorme che ebbe grazie alla tv, il mancato Nobel, l’amore per le persone e la vita in ogni sua espressione.🔗 Leggi su Iodonna.it
