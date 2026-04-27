Pericolo in un minimarket | braciere in cantina e 90 kg di carne sequestrati

In un'operazione a Calcio, le autorità hanno sequestrato circa 90 chili di carne priva di documentazione e tracciabilità, trovata in un minimarket etnico. Durante i controlli, è stato rinvenuto anche un braciere in cantina, che potrebbe rappresentare un rischio di sicurezza. Nessuna persona è stata arrestata, ma il negozio è stato sottoposto a sequestro e sono in corso verifiche sulle condizioni di sicurezza e igiene.

? Cosa sapere A Calcio l'Ats sequestra 90 chili di carne senza tracciabilità in un minimarket etnico.. Il sindaco inibisce la cantina dopo il ritrovamento di bombole GPL e un braciere.. Mercoledì 22 aprile, i controlli dell’Ats in un minimarket etnico di Calcio hanno portato al sequestro di 90 chili di carne priva di tracciabilità e alla scoperta di un pericoloso sistema di affumicatura improvvisato nei sotterranei del negozio. L’ispezione, condotta insieme agli agenti della polizia locale, ha messo in luce una gestione dell’attività commerciale totalmente fuori norma, con rischi elevati per la sicurezza degli ambienti e l’igiene alimentare....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo in un minimarket: braciere in cantina e 90 kg di carne sequestrati Notizie correlate Leggi anche: Calcio, affumicava salami nelle celle frigo spente: sequestrati 90 kg di carne non tracciata Agrigento: 30 kg di carne sequestrati, titolare denunciatoNel cuore della provincia di Agrigento, un controllo mirato ha portato alla scoperta di circa 30 chili di carne priva di tracciabilità e conservata... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Superalcolici ai ragazzini, chiuso un minimarket Genzano; Sicurezza sulla carta, pericolo nella realtà: il caso del complesso Farmacia 10; Genzano. Alcol venduto ai minorenni, ragazza accusa malore: chiuso minimarket di via Togliatti; Roma, chiuse due attività per irregolarità: multa da 11mila euro e allerta sicurezza!. FUORI PERICOLO IL TIFOSO DELLA FIDELIS https://www.ilsipontino.net/manfredonia-fidelis-fuori-pericolo-il-tifoso-dellandria/ - facebook.com facebook Ma Benedetto uomo perché insiste Ora non le posso fare una lezione sul reato di pericolo ma si fidi. Il risultato conseguito non c’entra , basta la volontà di favorire un club. Si fidi:il diritto è il mio mestiere. Saluti cordiali x.com