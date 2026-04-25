Calcio affumicava salami nelle celle frigo spente | sequestrati 90 kg di carne non tracciata

In una operazione di controllo, sono stati sequestrati circa 90 chilogrammi di carne non tracciata, tra cui salami affumicati. Durante i controlli, è stato scoperto che un soggetto affumicava i salami nelle celle frigorifere spente, utilizzando del GPL proveniente da alcune bombole conservate nel seminterrato. La sostanza gassosa veniva impiegata come fonte di calore per il processo di affumicatura.

Calcio. Affumicava salami nelle celle frigorifere spente utilizzando del gpl proveniente da alcune bombole stivate nel seminterrato. È quanto emerso dal sopralluogo dell’ Ats effettuato mercoledì 22 aprile in un minimarket etnico del paese. Secondo quanto accertato, l’attività avveniva nella cantina sotto al negozio, dove le celle venivano utilizzate per l’affumicatura, attraverso l’utilizzo di un braciere. Un contesto ritenuto non idoneo sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza. Durante i controlli, a cui hanno preso parte gli agenti della polizia locale, sono stati sequestrati circa 90 chili di carne risultati poi essere non tracciati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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