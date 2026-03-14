Agrigento | 30 kg di carne sequestrati titolare denunciato

A Agrigento, durante un controllo in una macelleria, sono stati sequestrati circa 30 chili di carne priva di tracciabilità e conservata in condizioni irregolari. Il titolare dell’attività è stato denunciato alle autorità competenti. L’intervento ha coinvolto gli agenti incaricati di verificare il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza alimentare. La merce è stata sequestrata e messa sotto sequestro.

Nel cuore della provincia di Agrigento, un controllo mirato ha portato alla scoperta di circa 30 chili di carne priva di tracciabilità e conservata in condizioni irregolari all’interno di una macelleria. Il titolare dell’esercizio, identificato come cittadino straniero, è stato denunciato alla Procura per la presenza di prodotti privi di origine certa e per il mancato rinnovo di un estintore scaduto. L’azione svolta dalla sezione commerciale della polizia locale, supportata dall’Asp, ha portato al sequestro immediato degli alimenti non conformi alle norme igienico-sanitarie. Oltre alle sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro, il responsabile si trova ora sotto indagine penale mentre i prodotti vengono rimossi dal commercio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento: 30 kg di carne sequestrati, titolare denunciato Articoli correlati Blitz dei NAS nelle macellerie, laboratorio chiuso per sporcizia e 150 kg di carne sequestratiSporcizia diffusa, frigoriferi arrugginiti e carne di cui era impossibile stabilire la provenienza. Chiusa la macelleria senza requisiti igienici: 500 kg di carne sequestrati e maxi multaVendevano carne senza i necessari requisiti di tracciabilità e soprattutto in carenza delle adeguate condizioni igieniche, necessarie alla... Aggiornamenti e notizie su Agrigento 30 kg di carne sequestrati... Controlli in una macelleria di Agrigento: sequestrati 30 chili di carne non tracciata, scattano denuncia e sanzioniCarne priva delle indicazioni sulla provenienza e conservata senza il rispetto delle norme previste dalla legge. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale durante un controllo effettuato ... scrivolibero.it Controlli in una macelleria di AgrigentoProseguono i controlli della polizia locale di Agrigento per verificare il rispetto delle norme nel settore del commercio alimentare. newsicilia.it