Pericoli del 5G secondo l' Arpa la nostra regione rientra nei limiti di legge
L'Arpa ha pubblicato i risultati del monitoraggio sui campi elettromagnetici in Friuli Venezia Giulia per il 2025. I dati raccolti dall'osservatorio meteorologico indicano che i livelli di esposizione sono rimasti entro i limiti stabiliti dalla legge. La regione, quindi, non presenta superamenti dei limiti di legge relativi ai pericoli associati al 5G o ad altre fonti di campi elettromagnetici.
Secondo l'Arpa la popolazione può dormire sonni tranquilli. Dal monitoraggio dei campi elettromagnetici che l'osservatorio meteorologico ha effettuato in Friuli Venezia Giulia per l’anno 2025, non risultano superamenti dei limiti di legge per l’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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