Report annuale di Legambiente Padova rientra per la prima volta nei limiti di legge

Per la prima volta, Padova non ha superato i limiti di PM 10 per più di 35 giorni in un anno. Il report di Legambiente segnala che nel 2025 le centraline Arpav non hanno registrato più di 50 microgrammi di inquinanti per metro cubo di aria, come previsto dalla legge. Una buona notizia per la qualità dell’aria in città, che da tempo cerca di ridurre l’inquinamento atmosferico.

Report Mal’aria di Legambiente: Calabria fuori dalla black list ma Vibo e Crotone restano osservate specialiLamezia Terme – Lo smog nelle città italiane diminuisce e nel 2025 nessun capoluogo calabrese ha registrato i record di polveri sottili che – invece – hanno consegnato la maglia nera a diverse città i ... lametino.it

Il rapporto di Legambiente: Andria ha fatto registrare la concentrazione media annuale di Pm10 più elevata, con 24 microgrammi per metro cubo, seguita da Barletta e Foggia a pari merito. Bari terza performance peggiore