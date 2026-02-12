Qualità dell’aria Arpa Abruzzo | nel 2025 valori nei limiti e poche criticità superamento dei limiti nella postazione di Chieti Scalo
Nel 2025, i dati sulla qualità dell’aria in Abruzzo sono positivi. Le misurazioni della rete regionale indicano che le concentrazioni di inquinanti sono in media più basse rispetto agli ultimi cinque anni. A Chieti Scalo, invece, si registra ancora qualche superamento dei limiti, ma nel complesso la situazione sembra migliorare.
Nel 2025 i livelli misurati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria in Abruzzo mostrano concentrazioni medie degli inquinanti in linea o inferiori rispetto ai valori osservati negli ultimi cinque anni. I dati diffusi da Arpa Abruzzo indicano un lieve ma progressivo miglioramento del quadro complessivo, con valori più elevati che si registrano prevalentemente nelle aree a maggiore urbanizzazione e lungo le principali arterie interessate dal traffico veicolare.“I dati del 2025 – sottolinea il direttore generale di Arpa Abruzzo, Maurizio Dionisio - rappresentano un passaggio importante di lettura e di verifica, soprattutto in vista dei limiti più stringenti che entreranno in vigore tra meno di 4 anni.🔗 Leggi su Chietitoday.it
