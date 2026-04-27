Pericoli del 5G per l' Arpa la nostra regione non è fuorilegge

L'Arpa ha pubblicato i risultati del monitoraggio sui campi elettromagnetici in Friuli Venezia Giulia per il 2025, rassicurando sulla sicurezza dell’esposizione alla tecnologia 5G. Dallo studio condotto dall’osservatorio meteorologico non sono stati riscontrati superamenti dei limiti di legge previsti per la popolazione. La regione, quindi, si conferma in conformità con le normative vigenti, senza evidenziare pericoli legati all’utilizzo dei campi elettromagnetici.

Secondo l'Arpa la popolazione può dormire sonni tranquilli. Dal monitoraggio dei campi elettromagnetici che l'osservatorio meteorologico ha effettuato in Friuli Venezia Giulia per l’anno 2025, non risultano superamenti dei limiti di legge per l’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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