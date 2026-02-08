Addio Lingotto | nel 2026 Torino Comics trasloca alla Certosa Reale di Collegno

Torino Comics annuncia il suo spostamento. Nel 2026 la fiera si trasferisce alla Certosa Reale di Collegno, lasciando il Lingotto. La manifestazione cambia formato e diventa un grande festival all’aperto, per festeggiare le sue trenta edizioni. Gli organizzatori vogliono offrire un evento più ampio e coinvolgente, con più spazio e un’atmosfera diversa rispetto al passato. La decisione ha già fatto discutere tra appassionati e addetti ai lavori.

Torino Comics cambia pelle e, per celebrare il prestigioso traguardo delle trenta edizioni, sceglie di trasformarsi in un grande festival all'aperto. Dal 17 al 19 aprile 2026, la storica manifestazione dedicata alla cultura pop abbandona i padiglioni del Lingotto per trasferirsi nella suggestiva.

