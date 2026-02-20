Una serata di solidarietà Raccolta fondi del Calcit

Il Calcit ha organizzato una serata di solidarietà per raccogliere fondi destinati alle strutture sanitarie locali. L’evento ha visto la partecipazione di musicisti e volontari, che hanno animato la piazza centrale della città. Durante la serata, sono stati venduti biglietti e prodotti per sostenere progetti di assistenza e prevenzione. La partecipazione ha superato le aspettative, dimostrando l’interesse della comunità verso la cura della salute pubblica. La serata si è conclusa con un applauso collettivo e un momento di condivisione.

Una serata all'insegna della musica, della solidarietà e dell'impegno concreto per la sanità del territorio. Sabato alle ore 21 il Teatro Signorelli di Cortona ospiterà il concerto dell' Orchestra di Fiati dell'Associazione Polizia di Stato, evento promosso dal Calcit Valdichiana in collaborazione con l'ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione "Sirio Donati" di Arezzo, con l'Associazione Amici di Vada e il patrocinio del Comune di Cortona. L'iniziativa ha un obiettivo preciso: sostenere un progetto di miglioramento dell' ospedale Santa Margherita della Fratta. I fondi raccolti contribuiranno alla realizzazione di una stanza multimediale dotata di monitor a parete e nuovi arredi, oltre al potenziamento delle sale d'attesa degli ambulatori ortopedici e di quelli situati al primo piano dell'ospedale.