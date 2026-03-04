Una raccolta fondi al profumo di mimosa | il weekend all' insegna della solidarietà

Durante il weekend, una raccolta fondi dedicata al profumo di mimosa si svolge con l’obiettivo di sostenere i giovani che vivono in contesti familiari problematici. L'iniziativa è promossa dall’associazione La Voce dell’Altipiano – Glas kraške planote ODV, che ha organizzato l’evento per raccogliere fondi a favore di questa causa. La manifestazione si svolge in diverse location della zona.

La Voce dell'Altipiano – Glas kraške planote ODV promuove una speciale iniziativa di solidarietà dedicata al sostegno dei giovani che affrontano difficoltà familiari legate a situazioni di violenza. Per l'occasione, l'associazione proporrà mazzolini di mimose a fronte di un'offerta libera. Ogni mazzolino sarà accompagnato da un fischietto antiviolenza, un piccolo gadget simbolico scelto per sensibilizzare la comunità sul tema della tutela e della sicurezza delle persone più vulnerabili.

