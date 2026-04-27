Perdita sulla maxi condotta del Mille Pisa rischia di restare a secco | pericolo scampato

Recentemente è stato completato un intervento sulla condotta del Mille, la rete che fornisce acqua a Pisa. La riparazione era necessaria a causa di una perdita che, se non sistemata, avrebbe potuto compromettere l’approvvigionamento idrico della città. La riparazione è stata conclusa nei giorni scorsi e il sistema è tornato operativo. La questione ha suscitato preoccupazioni per i possibili disagi e rischi di interruzioni.

Delicato intervento concluso nei giorni scorsi sulla condotta del Mille, l’infrastruttura che garantisce l’approvvigionamento idrico a Pisa. Un lavoro progettato dai tecnici di Acque, iniziato in officina, poi sviluppato sul campo e portato a termine senza sospendere l’erogazione idrica. Tutto.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Guasto improvviso sulla condotta regionale: alcune zone di Benevento a seccoQuesta mattina irregolarità nell’erogazione idrica a causa di un guasto improvviso sulla condotta regionale. Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: strade a seccoAcque comunica che, per lavori sulla rete idrica di Marina di Pisa nel comune di Pisa, giovedì 12 febbraio, dalle ore 9 alle 15, sarà necessario...