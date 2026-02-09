Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa | strade a secco

Questa mattina, l’acqua si ferma a Marina di Pisa. Le strade Ordine di Santo Stefano e Gusmari resteranno a secco giovedì 12 febbraio, tra le 9 e le 15, a causa di lavori sulla rete idrica. Acque ha annunciato la sospensione per permettere interventi di manutenzione. Gli abitanti devono prepararsi, perché niente acqua in casa per alcune ore.

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica di Marina di Pisa nel comune di Pisa, giovedì 12 febbraio, dalle ore 9 alle 15, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle seguenti vie Ordine di Santo Stefano (nel tratto compreso tra le vie Gusmari e Masca), Gusmari (nel tratto compreso.

