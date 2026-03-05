Perde il controllo dell' auto e si schianta contro il guardrail prima della galleria San Silvestro

Giovedì 5 marzo, lungo la circonvallazione di Pescara, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail poco prima della galleria San Silvestro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze dell’incidente.

Il sinistro si è verificato lungo la circonvallazione di Pescara in direzione di Francavilla al Mare nella serata di giovedì 5 marzo Un incidente stradale si è verificato lungo la circonvallazione di Pescara nella serata di giovedì 5 marzo.Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un solo veicolo, un'automobile alla guida della quale c'era un uomo sui 40 anni. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro il guardrail poco prima della galleria San Silvestro in direzione Francavilla al Mare. A causa del violento impatto una delle due ruote anteriori si è staccata e in base alla prima ricostruzione sarebbe finita 200 metri oltre nella corsia opposta di marcia.