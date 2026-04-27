Perché questa foto del soldato IDF e la statua decapitata di Maria è un falso

Una foto che mostra un soldato dell’esercito israeliano sorridente con un’ascia in mano, accanto a una statua cristiana di Maria senza testa, sta circolando online. L’immagine suscita molte interpretazioni, ma sono stati evidenziati elementi che indicano come si tratti di un falso. Analisi tecniche e contestuali suggeriscono che la scena sia stata manipolata o creata digitalmente, rendendo difficile attribuire a questa immagine un significato reale o un evento concreto.

Circola l’immagine di un militare dell’IDF che posa sorridente, imbracciando un’ascia, accanto a una statua cristiana decapitata. Secondo la narrazione, sarebbe quella della Vergine Maria. Il contenuto viene diffuso, inizialmente su X, per sostenere che i soldati israeliani stiano portando avanti sistematiche attività vandaliche contro i simboli cristiani nel sud del Libano, sulla scia dell’ episodio avvenuto a Debel. Tuttavia, l’immagine è un falso generato con l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. L’immagine raffigura il corpo appartiene a una statua di Maria, ma la testa a terra è quella di Gesù.. La finestra è stata generata in maniera errata, violando le regole della prospettiva.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate 19 Aprile 2026 – Israele ammette autenticità foto soldato Idf che spacca statua di GesùL’esercito israeliano ha ammesso che un’immagine che circola sui social e che mostra un soldato che colpisce una statua di Gesù Cristo con una mazza... Foto di un soldato Idf che profana una statua di Gesù, Israele si scusa. L’esercito: “Prenderemo provvedimenti contro i responsabili”“Il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte di un soldato dell’Idf nel sud del Libano è un atto grave e vergognoso. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Soldato israeliano prende a martellate il crocifisso. Gli ordinari di Terra Santa: Condanna dell’atto di profanazione, chiediamo una pace immediata; Libano, statua di Gesù distrutta da un soldato israeliano. L'esercito: Lo abbiamo identificato. Pizzaballa: Profonda indignazione; Foto choc di soldati ucraini denutriti. Silurati i due ufficiali responsabili; Libano, Pizzaballa condanna il crocifisso profanato a Debel. Leonardo Maria Del Vecchio rileva le quote di due fratelli e sale al 37,5 per cento di Delfin: operazione da 10 miliardi di euro x.com Santa Maria degli Angeli Murano - facebook.com facebook