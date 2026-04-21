19 Aprile 2026 – Israele ammette autenticità foto soldato Idf che spacca statua di Gesù

Il 19 aprile 2026, l’esercito israeliano ha confermato che una foto diffusa sui social media è reale e ritrae un soldato che colpisce con una mazza una statua di Gesù Cristo. La immagine, che ha suscitato molte reazioni, mostra chiaramente l’atto compiuto dal militare. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sull’accaduto o sulle circostanze che lo hanno determinato.

L’esercito israeliano ha ammesso che un’immagine che circola sui social e che mostra un soldato che colpisce una statua di Gesù Cristo con una mazza è autentica. L’immagine è stata scattata nel Libano meridionale e l’Idf ha annunciato che prenderà provvedimenti contro i responsabili. I media arabi hanno riferito che la statua si trovava nel villaggio cristiano di Debl, nel Libano meridionale, vicino al confine con Israele. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha lanciato un appello ai leader degli Stati Uniti e dell’Europa per la completa cessazione delle sanzioni. La polizia di Shreveport, in Louisiana, ha dichiarato in...🔗 Leggi su Follow.it Notizie correlate Foto di un soldato Idf che profana una statua di Gesù, Israele si scusa. L’esercito: “Prenderemo provvedimenti contro i responsabili”“Il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte di un soldato dell’Idf nel sud del Libano è un atto grave e vergognoso. Leggi anche: Israele condanna il soldato dell’Idf che colpisce a mazzate una statua di Gesù. Netanyahu: contrario ai nostri valori (video) Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Israele sta demolendo un pezzo di Libano; Israele si riserva di colpire comunque. Ma il contro-esodo verso sud continua; Pedro Sánchez chiede all'Ue di interrompere i rapporti con Israele; Israele e l’implosione da guerra permanente. Teheran richiude Hormuz. Trump: Israele grande alleato, non come altri...Negoziati in salita dopo la nuova chiusura da parte di Teheran dello Stretto di Hormuz, in risposta al blocco delle navi iraniane da parte degli Usa. Il cessate il fuoco scade martedì e l'accordo sem ... tg.la7.it Le notizie del 19 aprile sulla crisi in IranI Pasdaran confermano la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, in risposta al blocco dei porti imposto da Washington ... fanpage.it ASSEGNO UNICO DI APRILE PIÙ BASSO Molte famiglie stanno ricevendo , ecco i possibili scenari: 1. ` , ma la fine di arretrati e conguagli pagati a marzo. 2. facebook #focusFirenze. Da mercoledì 23 a sabato 25 aprile in orario notturno (21-6) è in programma l’asfaltatura nel tratto di via dei Pepi-via Pietrapiana altezza piazzetta Canto alle Rondini. Durante la prima fase dei lavori sarà interrotta la circolazione in via Pietrapia x.com