Perché Pogacar riesce a vincere tutto tranne la Parigi Roubaix?

Tadej Pogacar è considerato uno dei ciclisti più forti del suo tempo, capace di vincere molte grandi corse a tappe e classiche di alto livello. Tuttavia, la Parigi-Roubaix, conosciuta come la corsa del pavé, sembra essere un appuntamento che sfugge alla sua vittoria. La sua presenza si fa notare in molte tappe e corse, ma questa particolare gara, con le sue strade accidentate, ha spesso visto altri corridori salire sul gradino più alto del podio.

La testa che ciondola, le spalle che si ingobbiscono, la sagoma di Tadej Poga?ar che si allontana all’orizzonte. Paul Seixas sulla Roche-aux-faucons, l’ultima difficoltà della Liegi-Bastogne-Liegi, si unisce alla lunga lista di avversari che in questi anni si sono dovuti arrendere alla legge dello sloveno: se partecipa, vince. Quasi sempre. Uno strapotere che negli ultimi anni non è più “solo” limitato ai Grandi Giri di tre settimane ma vale anche alle grandi classiche primaverili. Dopo la vittoria della Milano Sanremo sembrava che il momento fosse arrivato: poter assistere alla stagione perfetta. La caccia a tutti i trofei delle classiche monumento primaverili, conclusa.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Perché Pogacar riesce a vincere tutto tranne la Parigi Roubaix? Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-Roubaix Notizie correlate Pogacar e l’ultima follia in vista della Parigi-Roubaix: vincere tutte le Monumento in una sola stagioneDopo il successo a inizio stagione alla Milano-Sanremo e al bis al Giro delle Fiandre, ora Pogacar si appresta a vincere anche la Piari-Roubaix,... Leggi anche: Tadej Pogacar prosegue nella ‘missione impossibile’: Parigi-Roubaix scoglio principale per vincere le 5 Monumento nello stesso anno Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ancora Pogacar, è poker alla Doyenne! Seixas fantastico 2°; LIEGI. POKER POGA?AR DOPO UNA GARA INCREDIBILE, MA CHE BRAVO SEIXAS!; Pogacar, poker alla Liegi: Ma non è stato semplice; Liegi: Pogacar ancora imbattibile. Perché alla Milano Sanremo c’era sempre Carlos Sainz insieme a Pogacar: la storia dei Focaccia BrothersPrima, dopo, durante. La presenza di Carlos Sainz, campione di Formula 1 ex ferrarista e oggi alla Williams, alla Milano Sanremo 2026 non è passata inosservata ed è diventata virale nel momento in cui ... fanpage.it Pogacar vince alla #LBL ma viene multato di 5.000 franchi per il posizionamento degli sponsor sulla maglia iridata. Giallo sulla decisione della giuria: perché non era stato sanzionato nelle altre gare https://www.tuttobiciweb.it/article/1777232644 - facebook.com facebook Pogacar vince alla #LBL ma viene multato di 5.000 franchi per il posizionamento degli sponsor sulla maglia iridata. Giallo sulla decisione della giuria: perché non era stato sanzionato nelle altre gare x.com