Pogacar e l'ultima follia in vista della Parigi-Roubaix | vincere tutte le Monumento in una sola stagione
Il ciclista sloveno, già vincitore di Milano-Sanremo e del Giro delle Fiandre in questa stagione, si prepara a partecipare alla Parigi-Roubaix, terza delle quattro principali gare monumento del calendario. Dopo i successi ottenuti nelle prime competizioni, l’atleta mira a conquistare anche questa prestigiosa classica, lasciando intendere di voler completare una serie di vittorie che pochi atleti sono riusciti a ottenere in una sola annata.
Dopo il successo a inizio stagione alla Milano-Sanremo e al bis al Giro delle Fiandre, ora Pogacar si appresta a vincere anche la Piari-Roubaix, terza Monumento in programma. Con in testa la meravigliosa idea di riconquistare a fine stagione ancora la Liegi-Bastogne-Liegi e il Lombardia, per un'impresa senza alcun precedente nella storia del ciclismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX
Temi più discussi: Parigi-Roubaix, scelti gli uomini della Uae che supporteranno Pogacar; Dominante Pogacar: dopo la Milano-Sanremo trionfa anche al Giro delle Fiandre. Ora punta al pokerissimo; Colbrelli e la Roubaix di Pogacar: Se mi chiamasse per qualche consiglio...; Pogacar: Ho tirato al massimo per staccare Remco. Vincere tutte le Monumento? Complicato.
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