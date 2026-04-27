Perché per me non si può stare né con la Brigata Ebraica né con chi l’ha contestata

Da ilfattoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le manifestazioni per il 25 aprile si sono verificati incidenti di natura diversa, alcuni prevedibili, altri meno. Le autorità competenti stanno ancora analizzando i fatti e spetterà alla magistratura stabilire eventuali responsabilità. Tra le persone coinvolte ci sono membri della Brigata Ebraica e chi ha contestato il loro operato, ma al momento non ci sono decisioni definitive. La situazione resta sotto osservazione e le indagini sono in corso.

Gli incidenti occorsi durante le manifestazioni per il 25 aprile, purtroppo prevedibili, sono stati di due tipi tra loro molto diversi e la loro compiuta valutazione spetta alla magistratura. Dal punto di vista politico si devono in primo luogo condannare e stigmatizzare gli atti criminali connessi con le ragioni della manifestazione; ad esempio il ferimento con una pistola ad aria compressa di due manifestanti che portavano il fazzoletto dell’Anpi avvenuto a Roma. Fatti di questo tipo sono probabilmente ascrivibili a minoranze nostalgiche che manifestano un odio viscerale per la Costituzione repubblicana e vorrebbero tornare ad un passato che non hanno conosciuto e che in qualche modo distorto considerano onorevole, anziché disastroso e vergognoso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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