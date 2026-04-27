Perché per me non si può stare né con la Brigata Ebraica né con chi l’ha contestata

Durante le manifestazioni per il 25 aprile si sono verificati incidenti di natura diversa, alcuni prevedibili, altri meno. Le autorità competenti stanno ancora analizzando i fatti e spetterà alla magistratura stabilire eventuali responsabilità. Tra le persone coinvolte ci sono membri della Brigata Ebraica e chi ha contestato il loro operato, ma al momento non ci sono decisioni definitive. La situazione resta sotto osservazione e le indagini sono in corso.

Gli incidenti occorsi durante le manifestazioni per il 25 aprile, purtroppo prevedibili, sono stati di due tipi tra loro molto diversi e la loro compiuta valutazione spetta alla magistratura. Dal punto di vista politico si devono in primo luogo condannare e stigmatizzare gli atti criminali connessi con le ragioni della manifestazione; ad esempio il ferimento con una pistola ad aria compressa di due manifestanti che portavano il fazzoletto dell’Anpi avvenuto a Roma. Fatti di questo tipo sono probabilmente ascrivibili a minoranze nostalgiche che manifestano un odio viscerale per la Costituzione repubblicana e vorrebbero tornare ad un passato che non hanno conosciuto e che in qualche modo distorto considerano onorevole, anziché disastroso e vergognoso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché per me non si può stare né con la Brigata Ebraica né con chi l’ha contestata Notizie correlate 25 Aprile, contestata la Brigata Ebraica a MilanoAttivisti dei movimenti Pro Pal hanno contestato la Brigata Ebraica all’interno del corteo del 25 Aprile a Milano, in corso Venezia. Leggi anche: 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: corteo bloccato all'altezza di via Senato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Una kippa con due bandiere; 25 aprile: a Milano contestata la Brigata ebraica, poi viene scortata fuori dal corteo. Fiano: Mai successo in 50 anni; Manifestazione del 25 aprile, insulti alla Brigata Ebraica: Assassini, scortati fuori dal corteo; 25 aprile, il corteo a Milano bloccato dalle contestazioni alla Brigata ebraica - VIDEO. Brigata ebraica, foto di Trump, bandiere di Israele e Scià: perché il 25 aprile è scoppiato il caosDalle bandiere pro-Trump alle querele tra Anpi e comunità ebraica: ricostruzione integrale del caos che ha bloccato il corteo di Milano, tra accuse e controaccuse ... milanotoday.it Ecco perché la Brigata Ebraica non parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile a RomaLa Liberazione cade di sabato, cioè Shabbat, il giorno in cui gli ebrei si astengono da ogni tipo di attività. Victor Fadlun: In passato siamo stati espulsi. Oggi presenti con il nostro silenzio ... romatoday.it #inonda 25 aprile, Piccolotti: "Non si può dire ‘saponette mancate’ alla brigata ebraica, ma neanche mostrare foto di Netanyahu e Trump". - facebook.com facebook Questo bullo che nega il diritto alla Brigata ebraica di partecipare alle manifestazioni del 25 aprile ora dovrebbe spiegare quale è stato il contributo palestinese alla guerra contro il nazifascismo e la conseguente presenza delle innumerevoli bandiere palestin x.com